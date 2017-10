Ministrja Hoxha në Bruksel për MSA-në dhe rrugën euro-integruese të Kosovës

Për ta bartur misionin dhe vizionin e saj për integrimin e vendit drejt Bashkimit Evropian si dhe për të i’u konfirmuar edhe lidershipit në Bruksel se Kosova është e përkushtuar për rrugën e saj euro-integruese, ministrja e integrimit Evropian, Dhurata Hoxha ka udhëtuar sot për në Bruksel.

Në vizitën e parë jashtë shtetit ministrja e Integrimit Evropian, Hoxha, do të hap takimin e Komitetit të Stabilizim-Asociimit, në të cilin do të flitet për progresin që ka bërë Kosova në jetësimin, në terren të MSA-së, programi Kombëtar 2017 për Zbatimin e Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit, zbatimi dhe monitorimi, dhe hapat e ardhshëm për vitin 2018 lidhur me Agjendën për Reforma Evropiane, marrëdhëniet BE–Kosovë në kuadër të Procesit të Stabilizim-Asociimit, zhvillimet kryesore që nga Këshilli i fundit i SA-së, për Procesin e Reformës së Administratës Publike dhe gjithçka tjetër që ndërlidhet me MSA-në dhe zbatueshmërinë e saj në Kosovë. /KI/