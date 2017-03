Ministrja e Integrimit zbeh shpresat për liberalizimin e vizave

Ministrja e Integrimit Evropian, Mimoza Ahmetaj, nuk ka garantuar se pas ratifikimit të demarkacionit me Malin e Zi, Kosovës do i hiqet regjimi i vizave.

Ahmetaj ka folur për çështjen e demarkacionit dhe liberalizimit të vizave në një paraqitje televizive të mërkurën.

E pyetur nëse do të votohej demarkacioni këtë vit, a do të kishim liberalizim vizash për qytetarët e vendit, ajo ka thënë në Tribuna Channel se nuk mund të përcaktojë afate kohore apo ndonjë datë eventuale se kur do të ndodh liberalizimi i vizave.

Por, Ahmetaj ka theksuar se ambicia e Qeverisë është që ta realizojë këtë gjë.