Ministria e Shqipërisë mbështetet Vala-n për platformën e informacioni

Telekomi i Kosovës, krahas pakos Alb1 dhe Alb 2, e cila për më pak se 5 euro, ofron për një javë 2 gigabajt internet, 30 minuta bisedë dhe mijëra sms, do lansojë aplikacion apo platformë online, e cila do ti ketë të gjitha informacionet e nevojshme turistike, kulturore, shëndetësore etj.

Drejtori i Telekomit të Kosovës- Vala, Agron Mustafa, takoi sot ministren e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, Milva Ekonomi, nga i cili takim dolën zotime për rritjen e bashkëpunimit mes Shqipërisë dhe Kosovës, veçmas në sektorin e telekomunikacionit.

Drejtori Menaxhus i Telekomit të Kosovës, Agron Mustafa, i tha ministres Ekonomi, se janë në përgatitje e sipër për lansimin e platformës online të quajtur “Indredibile Albanians”, platformë e cila do të përmbajë informacione nga më të ndryshmet për të gjithë abonentët e Vala-s që vizitojnë Shqipërinë apo ata që vinë në Kosovë.

“Vitin e kaluar bëmë revolucion në komunikimin mes dy vendeve. Nga mbi 1 euro që ishte një minutë bisedë, e zbritëm në 10 centë. Gjithashtu ofruam pako javore për më pak se 5 euro e cila përmban 2 gigabajt internet, 30 minuta bisedë dhe mijëra sms, në mënyrë që qytetarët e Kosovës të mos kenë nevojë të ndërrojnë kartelën kur kalojnë kufirin, por me Vala-n t’i kalojnë edhe pushimet”, tha Drejtori i Telekomit të Kosovës, Agron Mustafa.

Ai i sqaroi ministres Ekonomisë se me nisjes e sezonit turistik, Telekomi i Kosovës do t’iu ofrojë përdoruesve të saj edhe një aplikacion apo platformë online, e cila do t’i përmbajë informacionet më të rëndësishme dhe të nevojshme për ata që zgjedhin të pushojnë në bregdetin shqiptarë.

“Para disa kohës në një takim me kryetarin e Bashkisë së Tiranës, Z Erion Veliaj, prezantova idenë e pakos dhe platformës online. Shfaqi pëlqim të jashtëzakonshëm dhe mori angazhim për të ndihmuar me të gjitha mjetet që platforma të jetë e pasur me informacione. Do te këtë informacione nga më të larmishmet. Duke filluar nga vendet e bukura që duhet vizituar, jetën kulturore si kinemaja, teatrot, jeta e natës dhe pjesëmarrja e grupeve të ndryshme”, tha tutje Drejtori i Telekomit të Kosovës, Agron Mustafa, duke shtuar se e njëjta gjë do të vlejë edhe për qytetarët që vinë nga Shqipëria.

Edhe qyqarët nga Shqipëria do të kenë informacione të njëjta për Kosovën.

Nga ana tjetër, ministria, Milva Ekonomi, pasi e përgëzoi Drejtorin Mustafa për lirimin e jashtëzakonshëm të çmimeve të komunikimit, tha se ministria që ajo drejton do të jetë në mbështetje të gjitha projekteve.

“Ideja e një platforme është e jashtëzakonshme. Ju përgëzoj për nismën si dhe për pakot me çmimet e lira që ofroni. Vërtetë që keni bërë një revolucion në këtë drejtim. Gjatë sezonit turistik por edhe gjatë gjithë kohës do të kemi aktivitete të përbashkëta”, tha Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë, dhe Sipërmarrjes.