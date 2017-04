Ministria e Mjedisit përkrah komunën e Skenderajt

Ministri i Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, z.Ferat Shala priti sot zyrtarisht në takim, nënkryetarin e komunës së Skenderajt z. Fadil Nura, me të cilin nënshkruan Memorandumin për përkrahje nga MMPH-ja për tri projekte me interes për banorët e komunës së Skenderajt, projekte këto të cilat kanë të bëjnë me kanalizime në territorin e kësaj komune.

‘’Rregullimi i kanalizimit fekal në Skenderaj’’- vlera 10,000.00 €

‘’Kanalizimi Prekaz-Mikushnicë’’-vlera 500,000.00€

‘’Ndërtimi i kanalizimit në fshatin Runik’’-aneks marrëveshje, vlera 200,000.00€

Ministri z. Shala e sugjeroi nënkryetarin z. Nura se pas nënshkrimit të këtij Memorandumi le të fillohet menjëherë me procedurat e parapara me Ligj për realizimin sa më të suksesshëm të këtyre projekteve kapitale për banorët e kësaj komune. /KI/