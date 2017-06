Ministria e Jashtme lejon vizitën e Djuric’it në Kosovë

Drejtori i të ashtuquajturës Zyra Serbe për Kosovën, Marko Djuric nesër do të vizitojë Kosovën për festën e Vidovdanit.

Me këtë rast ai ka paralajmëruar se do të marrë pjesë në ceremoninë e kësaj feste me fillim nga ora 9:00 në Manastirin e Graçanicës.

E për këtë festë, e cila ndërlidhet me Betejën e Kosovës dhe që historia serbe e njeh si fitoren shpirtërore të saj, ai do të vjen me lejen e shtetit të Kosovës.

Kështu ka bërë të ditur Bashmir Xhemaj, shefi i kabinetit të ministrit të Jashtëm, Enver Hoxhaj, i cili thotë se Djurici së bashku me disa pelegrinë të tjerë do të vijnë me lejen e MPJ-së.

“Marko Djuric dhe disa pelegrinë të tjerë do të vijnë në Kosovë me lejen e Ministrisë së Punëve të Jashtme për festën e tyre”, ka thënë për Xhemaj për Indeks.

Ndryshe, Djuric ditë më parë para fillimit të koncertit për Vidovdanit, ka thënë se kjo festë është betimi i serbëve se ata janë të gatshëm të luftojnë për popullin e vet dhe se nuk do të heqin kurrë dorë nga Kosova.