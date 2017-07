Ministria e Drejtësisë e gatshme të përballet në Arbitrazh për Grandin

Ministria e Drejtësisë ka konfirmuar se Qendra Ndërkombëtare për Zgjidhjen e Kontesteve të Investimeve e ka regjistruar kërkesën e Mabco Constructions SA për të filluar procedurën e arbitrazhit kundër shtetit të Kosovës.

Arbitrazhi do të zhvillohet lidhur me shitjen e Hotel Grandit. Kryetari i AKR-së, Behgjet Pacolli, është një nga aksionarët e kompanise Mabco Construction.

Përmes një komunikate për media, Ministria e Drejtësisë ka njoftuar se Kosovës “në këtë proces do të përfaqësohet nga Avokatura Shtetërore në pajtim me legjislacionin përkatës në fuqi.”

Ky është njoftimi i plotë i MD’së:

Pas interesimit të mediave në lidhje me procesin e arbitrazhit rreth çështjes së Mabco Constructions SA, Ministria e Drejtësisë konfirmon se Qendra Ndërkombëtare për Zgjidhjen e Kontesteve të Investimeve e ka regjistruar kërkesën e Mabco Constructions SA për të filluar procedurën e arbitrazhit kundër Republikës së Kosovës.

Republika e Kosovës në këtë proces do të përfaqësohet nga Avokatura Shtetërore në pajtim me legjislacionin përkatës në fuqi.

Duke marrë parasysh që procedura e arbitrazhit është konfidenciale, dhe me qëllim që të mos paragjykohet asnjë veprim procedural, Avokatura Shtetërore do të respektojë konfidencialitetin e procedurës së arbitrazhit dhe shpreson se edhe pala tjetër do të veprojë njëjtë.

Pritet që pas regjistrimit të rastit të fillojë procesi i konstituimit të tribunalit të arbitrazhit i cili pastaj do të drejtojë procedurën.

Avokatura Shtetërore do të njoftojë publikun për ecurinë e procedurës së arbitrazhit me kohë dhe brenda asaj që e lejon konfidencialiteti i procedurës.