Ministria e Bujqësisë nuk ka fonde për kompensim të fermerëve

Shumë nga fermerët që u dëmtuan në prillin e vitit të kaluar nga ngricat dhe të ftohtit, ankohen se nuk kanë marrë asnjë kompensim nga Qeveria e vendit. Lidhur me këtë çështje, zyrtarë nga Ministria e Bujqësisë, thanë për Radio Kosovën se kjo ministri nuk ka fonde për kompensimin e dëmeve në bujqësi, që vijnë si pasojë e katastrofave natyrore.

Shumë nga fermerët që vitin e kaluar kanë pësuar dëme nga ngricat e muajit prill, nuk janë kompensuar. Habib Dina, përfaqësues i Shoqatës së Kultivuesve të Rrushit në Rahovec, tha për Radio Kosovën se të ftohtit që ndodhi pranverën e vitit të kaluar, ka dëmtuar qindra hektarë vreshta dhe se vreshtarët as sot e kësaj dite ende nuk kanë marrë as një kompensim nga institucionet e vendit për këto dëme.

“Janë shkatërruar diku rreth 600 hektarë me vreshta. Dukë pasur parasysh që rendimenti i një hektari sillet diku rreth 15 deri në 20 mijë kilogramë, mund të them se dëmet për ekonominë e vendit janë milionëshe. Diku 600-700 fermerë janë dëmtuar dhe nuk kanë pasur asnjë kompensi” tha Dina për Radio Kosovën..

Por dëmet nuk kanë qenë vetëm në vreshtari. Ngricat kishin dëmtuar edhe mollët. Dhjetë hektarë me mollë ia kishte dëmtuar të ftohtit vitin e kaluar fermerit Safet Blakaj:

“Për hektar shpenzimi është diku rreth 4 mijë euro, që do të thotë është diku. Që do të thotë, 30 mijë euro kanë qenë shpenzime. Fitimi ka qenë zero. Natyrisht na kanë vizituar që në fillim të vitit të kaluar kur ka ndodh kjo fatkeqësi natyrore dhe janë përgatit raportet nga zyrtarët e komunës për ndonjë mbështetje, të cilën e kemi pritur, që sado e vogël që do të jetë, do të ishte e mirëseardhur, por kjo nuk ka ndodh, edhe sipas të gjitha gjasave nuk do të ndodhë”, tha Blakaj për Radio Kosovën.

Kompensimi i dëmeve nuk është bërë për mungesë të fondeve, thotë për Radio Kosovën Isuf Cikaqi, drejtor në Departamentin për Politika Bujqësore dhe Tregjeve në Ministrinë e Bujqësisë.

“Ministria e Bujqësisë nuk ka mjete të ndara ose fond të veçantë për kompensimin e damave në bujqësi, po flas për vitin 2018. Në vitin 2016 dhe 2017 kemi pasur një buxhet të ndarë nga 500 mijë euro dhe kompensimi i dëmeve në vitin 2016 është bërë në mënyrë të pjesshme”, u shpreh Cikaqi.

Ai tha se Ministria e Bujqësisë në bashkëpunim me organizatat ndërkombëtare janë duke punuar në një pilot-projekt, në mënyrë që fermerët t’i sigurojnë produktet bujqësore ashtu siç ndodh në vendet më të zhvilluara.