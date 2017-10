Ministri Tahiri viziton Luginën e Preshevës

Ministri i Drejtësisë së Kosovës, Abelard Tahiri sot do të qëndrojë për vizitë zyrtare në Luginën e Preshevës.

Fillimisht Tahiri do të vizitojë Komunën e Bujanocit, ku do të takojë kryetarin e Komunës së Bujanocit, Shaip Kamberi, për të vazhduar më pas në takimet me përfaqësues të partive politike shqiptare të Luginës.