Ministri serb: BE të reagojë ndaj deklaratave të shqiptarëve të Kosovës

Ministri i Brendshëm i Serbisë, Nebojsha Stefanoviq, ka thënë se deklarimi i shqiptarëve të Kosovës, tregon se është koha që ata të përfshihen në Bashkimin Evropian dhe se ajo përcjell një porosi se diçka nuk tolerohet dhe se është e dhimbshme, shkruan Tanjug, transmeton Klan Kosova.

“Duhet të merret seriozisht dhe të jepet një përgjigje nga komuniteti ndërkombëtar nëse do të tregojë se vërtetë është angazhuar në një proces që duket i ngjashëm dhe se trajton gjithçka”, ka thënë Stefanoviq, kjo si përgjigje mbi qëndrimin e rastit ku Nishi thuhet se do të bashkohet me shtetit siç ka thënë ai joekzistent të Kosovës.