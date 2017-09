Ministri Sefaj u takua me shefen e Zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë

Ministri i Punëve të Brendshme, z. Flamur Sefaj, u takua me shefen e Zyrës së Bashkimit Evropian/përfaqësuese e Posaçme e BE-së në Kosovë, znj. Nataliya Apostolova. Me këtë rast ministri Sefaj shprehu përkushtimin e Ministrisë së Punëve të Brendshme për avancimin e bashkëpunimit me Zyrën e BE-së, sa i përket sundimit të ligjit konform agjendës evropiane për Kosovën.

Ministri Sefaj në këtë takim e njoftoi znj. Apostolova për prioritet e Ministrisë së Punëve të Brendshme, duke vënë në pah se prioritet kryesor do të mbetet luftimi i krimit të organizuar dhe korrupsionit, si një ndër kushtet kryesore në procesin e liberalizmit të vizave.

Ndërsa përfaqësuesja e posaçme e BE-së në Kosovë, znj. Apostolova vuri në dukje se BE-ja vazhdon të jetë e gatshme ta ndihmojë Kosovën në këtë proces. Ajo uroi ministrin Sefaj për detyrën e Ministrit të Punëve të Brendshme dhe potencoi rëndësinë e koordinimit me të gjitha institucionet për të avancuar sa më shumë fushën e sundimit të rendit dhe ligjit me agjendën evropiane. /KI/