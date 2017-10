Ministri Lekaj merr informacion për vdekjen e punëtorit të autostradës

Ministri i Infrastrukturës, Pal Lekaj, ka pranuar në mëngjesin e sotëm një informacion se një punëtor i rrethinës së Prizrenit, i moshës rreth 40 vjeçar ka humbur jetën aksidentalisht në punimet e autostradës “Arbën Xhaferi”, afër Kaçanikut.

Lekaj përmes një postimi në ‘Facebook’ ka treguar se janë në kontakt me drejtorin e kompanisë mbikëqyrëse që sa më shpejt të zhvillohet një takim për këtë çështje.

Me këtë rast, i pari i këtij dikasteri i ka shprehur ngushëllimet më të përzemërta familjes së të ndjerit.

Postimi i plotë i Lekajt:

Ne sot në mëngjes kemi marrë informacionet se një punëtorë i rrethines se Prizrenit, i moshës rreth 40 vjeçare ka humbur jetën aksidentalisht ne punishte të autostradës “Arbën xhaferi”, afër Kaçanikut, jemi në kontakt me drejtorin e projektit dhe kompaninë mbikëqyrëse dhe shpejt do të kemi edhe një takim me të njëjtit për këtë çështje.

Tani e tutje janë organet përgjegjëse të policisë dhe organet tjera të hetuesisë që do të merren në këtë çështje, se pse dhe si ka ndodhë ky rast.

Ne i shprehim ngushëllimet tona Familjes së të ndjerit dhe poashtu do të jemi afër tyre.