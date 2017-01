Ministri Krasniqi në Berlin merr pjesë në Forumin Global për Bujqësi dhe Ushqim

Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Memli Krasniqi, me ftesë të homologut të tij gjerman, Christian Schmidt, ka udhëtuar sot për në Berlin për të marrë pjesë në Forumin Global për Ushqim dhe Bujqësi. Ky Forum mbahet në kuadër të Panairit ndërkombëtar “International Green Week”, në Berlin të Gjermanisë.

Gjatë kësaj vizite, ministri Krasniqi do të jetë i pranishëm edhe në Samitin Global të Ministrave të Bujqësisë, që po mbahet në kuadër të Forumit Global për Ushqim dhe Bujqësi, ku edhe do të mbajë një fjalë rasti.

Ministri Krasniqi gjithashtu do të zhvillojë takime me homologët e tij nga vendet pjesëmarrëse në këtë forum, por edhe me përfaqësues të institucioneve dhe organizatave të ndryshme të bujqësisë nga Gjermania dhe vende të tjera. /KI/