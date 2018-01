Ministri Ismaili i përgjigjet Haradinajt: Nuk po japim tokë për demarkacion

Nënkryetari i PDK-së, Uran Ismaili në emisionin InfoBox të RTV Dukagjinit, ka komentuar deklaratat e kryeministrit Ramush Haradinaj që tha se është “turp të falet territor për viza”.

Ismaili tha se me versionin aktual, Kosova nuk humb tokë, vetëm sa përfiton nga përcaktimi i këtij kufiri, çka do të detyronte pastaj proces për përcaktim kufiri me Serbinë.

Ai gjithashtu foli edhe për nismën për shpërbërjen e Gjykatës Speciale, për të cilën tha se medoemos, duhet t’i ipet një epilog kësaj nisme.