Ministri Ismaili fillon planin për sigurimet shëndetësore

Qytetarët e Kosovës ende nuk janë të pajisur me sigurime shëndetësore. Ndonëse, ka pasur deklarata të ndryshme të fillimit të zbatimit të ligjit për sigurime me 2017, ende nuk dihet se kur do të ndodh kjo.

Mirëpo, zyra e komunikimit me publikun në Ministrinë e Shendetësisë ka bërë të ditur për Indeksonline, se Ministri i ri Uran Ismaili, ka filluar planin për sigurimet për qytetarët.

Ndërsa, vendimin për mbledhjen e premiumeve do ta marr Qeveria e Kosovës.

Ndërsa sa i përket buxhetit për sigurime shëndetësore, llogaritet të jetë rreth 80 milionë, në të cilën përfshihen kontributet nga sektori publik, privat dhe nga kontributi i qytetarëve të cilët paguajnë qytetarët nga 2 euro për çdo anëtar të familjes.

