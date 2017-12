Ministri i Brendshëm paralajmëron masa ndaj policëve posa të përfundojnë hetimet

Ministri i Punëve të Brendshme të Kosovës, Flamur Sefaj ka reaguar pas sulmit ndaj drejtorit të Postës dhe Telekomit të Kosovës, Agron Mustafa, nga dy policët e Kosovës.

Sefaj përmes një shkrimi në llogarinë e tij në Facbook, ka shprehur shqetësimet ndaj këtij sulmi duke thënë se pas përfundimit të hetimeve do të merren veprime konkrete.

“Rastin e sulmit ndaj kryeshefit të Telekomit të Kosovës jam duke e përcjellur me seriozitet. Pas përfundimit të hetimeve do të dalim me veprime konkrete”, ka shkruar Sefaj në Facebook.

Mustafa është sulmuar sot në qendër të Prishtinës nga dy policët, Nazim Sahiti dhe Avni Berisha.

Agron Mustafa në një konferencë për media ka rrëfyer tërë atë që ka përjetuar sot. Ai ka thënë se sulmi ndaj tij ishte i organizuar mirë. U ka bërë thirrje organeve të drejtësisë që ta hetojnë këtë rast.

E, Inspektoriati Policor i Kosovës ka njoftuar për nisjen e hetimeve nga Prokuroria ndaj dy personave të dyshuar për sulmin fizik ndaj drejtorit të Postës dhe Telekomit të Kosovës, Agron Mustafa.

Përmes një njoftimi për media, Inspektoriati Policor ka bërë të ditur se hetuesit policor kanë siguruar video-inçizime të sulmit ndaj Mustafës.