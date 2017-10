Ministri Hasani takoi ambasadorin Delawi, zotohet për thellim të bashkëpunimit

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë (MTI) do të vazhdojë bashkëpunimin e mirë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës (ShBA). Ky ka qenë zotimi i ministrit të Tregtisë, Bajram Hasani në takimin njoftues që ka pasur sot me ambasadorin amerikan në Prishtinë, Greg Delawie dhe James Hope – drejtor i USAID për Kosovë.

Ministri Hasani e ka njoftuar ambasadorin amerikan me objektivat e MTI-së si dhe e ka siguruar atë se do të vazhdojë të gjitha projektet e mira që janë nisur në këtë ministri.

Ministri Hasani gjithashtu ka falënderuar ambasadorin Delawie për përkrahjen e ShBA-së që ka dhënë në shtet ndërtimin e Kosovës, zhvillimin e vendit dhe programe të shumta në fuqizimin dhe zhvillimin e infrastrukturës ligjore.

Ambasadori Delawie duke i uruar marrjen e detyrës si ministër i MTI-së, ka thënë se ShBA mbetet e përkushtuar në fuqizimin e bashkëpunimit në mes te ambasadës Amerikane dhe Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë.

Ministri Hasani gjithashtu e ka falënderuar edhe drejtorin e USAID, James Hope për ndihëm që kjo organizatë i ka dhënë Kosovës dhe në veçanti MTI-së përmes projekteve të shumta. /KI/