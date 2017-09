Ministri Hasani priti përfaqësuesit e CEFTA-s

Ministri i Tregtisë dhe Industrisë, Bajram Hasani, priti në takim përfaqësuesit e CEFTA-s, të kryesuar nga drejtori i CEFTA-s, Emir Djikic, ku bisedua për çështjet që ndërlidhen me Sekretariatin e CEFTA-s, me theks të veçantë për kryesimin e Kosovës me marrëveshjen e CEFTA-s ne vitin 2018.

Ministri Bajrami u zotua për mbështetje të stafit të MTI-së dhe Sekretariatit te CEFTA-s, në përgatitjen e takimeve sa më të suksesshme. Ndërsa, drejtori Djikic u zotuar se Sekretariati I CEFTA-s do të ndihmojë Kosovën që të ketë një kryesim sa më të mirë.

Po ashtu u tha se kryeministrat e vendeve të rajonit janë zotuar se vendet e tyre do te kontribuojnë për një bashkëpunim sa më të thellë tregtar në mes të gjitha vendeve te CEFTA-s.

Ndërsa, drejtori Djikic e informoi ministrin Hasani për përgatitjet që ka bërë Sekretariati i CEFTA-s se bashku me vendet anëtare për t’i përmbushur të gjitha obligimet që dalin nga dokumenti I ashtuquajtur “Plani shumëvjeçar”. Për këtë gjë, ministri Hasani i ofroi mbështetje të plotë dhe siguroi drejtorin Djikic se Ministria e Tregtisë dhe Industrisë dhe Qeveria e Kosovës do të jenë aktivisht të këqyra në proces dhe do të përmbushin me përpikëri çdo obligim që del nga Plani shumëvjeçar.

U diskutua rreth rritjes se kontributit vjetor financiar te secilit vend të CEFTAs për shkak te shtimit te aktiviteteve te agjendës rajonale. Në parim, ministri Hasani ka shpreh gatishmërinë e tij për të përkrahur Sekretariatin dhe ofroi garanci për alokimin e mjeteve të cilat parashihen që të jenë kontribut shtesë. /KI/