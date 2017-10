Minisrja Reshitaj shpalos planet për Bifurkacionin dhe Shpellën e Gadimes

Ministrja e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor (MMPH) ka bërë të ditur se ministrja, Albena Reshitaj do të vizitojë sot Bifurkacionin në Ferizaj si dhe Shpellën e Gadimes në Lipjan.

Me këtë rast Minisrja Reshitaj do të shpalos prioritetet dhe planet për të ardhmen sa i përket këtyre dy monumenteve natyrore me rendësi te veçantë.