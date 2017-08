Mimoza Kusari përkrah idenë e Behgjet Pacollit për formimin e Qeverisë

Kryetarja e Alternativës, Mimoza Kusari-Lila, e vlerëson pozitive opsionin i cili po përmendet kohëve të fundit rreth krijimit të një qeveri gjithëpërfshirëse. Mirëpo, ajo thotë se me implementimin e një plani të tillë do të prishën të gjitha matematikat e partive të cilat aktualisht po pretendojnë ekzekutivin.

Në një intervistë për “Indeksonline”, deputetja e “Alternativës” tregon se duhet që paraprakisht të gjithë të ripozicionohen në pozitat e veta e mandej të shikohet se cilat janë mundësitë tjetra për formim të institucioneve.

“Opsioni për qeveri gjithëpërfshirëse është opsioni i cili nënkupton heqjen dorë edhe të kërkesave dhe posteve që sot i mbajnë me kaq ngulm. Dmth, një rikonstrukturim komplet dhe ripozicionim i gjitha forcave e ajo do të bëhet me një konsensus të gjerë politik. Nuk mundet me shku si dëshirë “po z.Haradinaj është kandidati për kryeministër dhe ne gjithë duhet t’ia akomodojmë dëshirën për tu bërë kryeministër”, ka thënë ajo.

Kusari-Lila komentoi edhe deklarimet e kandidatit për kryeministër, Ramush Haradinaj, rreth asaj që PAN-i mund të mos marrë pjesë në seancën e nesërme.

“Mendojë që tash është mungesë serioziteti me ardhë me zgjidhje të reja përderisa deri dje apo sot në mëngjes është deklaru që shpejt do të votohet qeveria. Në një farë forme po vërehet që e para nuk ka një vizion të ndërtim të mirëfilltë të qeverisë dhe e dyta që nuk ekziston forca politike e cila do e mbështeste një qeveri”, ka thënë ajo.

Sipas Kusari-Lilas, në cilin do variant nuk munden mu prezantu ofertat ose propozimet e reja përmes kushtëzimeve. Ajo thotë se e rëndësishme është që të tregohet seriozitet dhe besim në institucione duke marrë pjesë në seancë dhe me kalu në procesin demokratik të votimit.

“Mospjesëmarrja në seancë po është marrje peng e institucioneve të Kosovës si rrjedhojë e ambicieve personale të një apo dy individëve në kuadër të PAN-it. Nuk i shoh konferencat për media si vend ku prezantohen dëshirat, s’po flasim për qejfbërje të z.Haradinajt as dikujt tjetër. Nëse ka ndonjë ide që ja vlen të shqyrtohet dhe ka bazë të mirëfilltë atëherë është Kuvendin i Republikës. Prandaj, para se të therrët konferencë ai duhet të vie në Kuvend dhe të gjinden zgjidhjet”, ka thënë ajo.