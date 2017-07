Milano refuzon të paguajë faturën e transportit të kufomës së terroristit Anis Amri

Kjo e fundit i ka dërguar një faturë mbi 2 mijë euro që të duhet të paguajë administrata e kësaj komune.

Kryetari i Sesto San Giovanni, Roberto Di Stefano, teksa ka kundërshtuar pagesën e faturës është shprehur: “Ne jemi të çmendur!”

“Ne jemi të çmendur. Unë jam i impresionuar, ajo që për më shumë se gjashtë muaj ishte një hipotezë absurde dhe e pamundur në Itali, është bërë tepër realitet. Zyrtarët e mi më kanë treguar një faturë nga qyteti i Milanos, në shumën 2.160,18 euro që i kërkohet administratës komunale të Sesto San Giovanni të paguajë shpenzimet e “transportit të kufomës” së terroristit Anis Amri, autor i masakrës së Berlinit. Që të mos keni asnjë dyshim, ju them tani që unë do të kundërshtoj këtë kërkesë të turpshme dhe fyese dhe se paratë e popullit tim nuk do të përdoren për të përmbushur këtë kërkesë”, tha Roberto Di Stefano, kryetari i Sesto San Giovanni.

Terroristi tunizian Anis Amri u vra në Sesto San Giovanni me 23 dhjetor 2016 pas një shkëmbimi zjarri me policinë milaneze.

I riu kishte mbërritur në Milano pas masakrës që kreu në Berlin gjatë Krishlindjeve.

Trupi i Amri mbërriti në Tunizi më 30 qershor, pas një qëndrimi të gjatë në morg.