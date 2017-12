Milaim Zekës i hiqet masa e arrestit shtëpiak

Gjykata Themelore në Prishtinë ka hequr masën e arrestit shtëpiak për deputetin e Nisma për Kosovën, Milaim Zekën duke ia zëvendësuar këtë masë me paraqitje në Polici.

Këtë e ka konfirmuar për Klan Kosovën, avokati i tij, Gazmend Halilaj.

Halilaj ka thënë se kjo masë me të cilën deputeti Zeka ka qëndruar në arrest shtëpiak për 60 ditë ka qenë masa e dytë për nga ashpërsia që Gjykata mund t’i shqiptojë të pandehurit për sigurinë e tij në procedurën penale.

Ai ka deklaruar po ashtu se me rastin e heqjes së kësaj mase, Gjykata është bazuar në pretendimet e mbrojtjes dhe rrethanave faktike që sipas tij, Gjykata i ka bërë në shkresat e lëndës.

Halilaj është shprehur optimist se ndaj klientit të tij do të pushojnë hetimet.

“Sigurisht, koha dhe faktet po dëshmojnë që veprimet e organeve në procedura kanë qenë krejtësisht të ngutshme dhe të paarsyeshme andaj besoj fuqishëm që ndaj të mbrojturit tim, Prokuroria do të nxjerrë aktvendim me të cilin do të pushoj procedurën penale ndaj tij”.

Milaim Zeka dyshohet për veprën penale “pjesëmarrja ose organizmin i grupit kriminal të organizuar”, “mashtrim” dhe “shmangie nga tatimi”.

Ai me këto veprime dyshohet se është i implikuar në grupin e organizuar kriminal në mashtrimin e qytetarëve për viza pune në Gjermani.