Milaim Zeka zbulon se kush prishi skenarin e seancës së fundit

Deputeti i NISMA’s për Kosovën, Milaim Zeka, e ka zbuluar se prapa bllokadës politike qëndrojnë dy emisarë dhe një politikan.

Krejt këtë, sipas Zekës, po e bën për të treguar se në kohën kur udhëhoqi ai Qeverinë ishte “Epoka e artë”.

Zeka ka shkruar se Kadri Veseli dhe ambasadat e kanë kuptuar me vonesë talljen që po i bën institucioneve ky njeri. Nuk ia ka përmendur emrin, por, ish-gazetari ka aluduar se gjithë hallakamën është duke e bërë ish-Kryetari i PDK’së dhe ish-Kryeministri Hashim Thaçi.

“Teuta Rugova e kishte marre mesazhin te mos vinte fare ne seance. Labinot Tahiri u çarte, kur e kuptoi se hajgaret politike nuk kane fund. Me ne fund e kuptoi se krejte padashtas, ai u be tallesi me i madh i xheneralit Ramush Haradinaj!”, ka shtuar ai.

Reagimi i plotë i Milaim Zekës: