Milaim Zeka: Moti iu kam pas tregu për do të VV-së

Në reagimin e tij Zeka ka përmendur sjelljen e aktivistëve të VV-së dhe reagimin e tyre në rast të mendimin ndryse nga ta edhe për çështje minore.

Sipas tij, tashmë çdo gjë po i kthehet bumerang Vetëvendosjes.

Shkrimi i plotë:

Moti ju kam pas tregu per do te VV-se

Te vetmin konflikt dhe kundershtim me disa krere te VV-se e kame pasur per sjelljen fashiste qe e benin ndaje kundershtareve te tyre, dhe per mendimin taliban qe kishin. Ne momentin qe mendoje ndryshe, ta zeme per demarkacionin, per respektimin e shtetit te Kosoves, per Flamurin shteteror, per Kushtetuten, more edhe per futbollin, e tu qojshin me sha, me fy, me poshteru, e besa edhe me kercenu.

Keta bishtat e cigareve te VV-se nuk me shqetesonin, ama kur kreret e VV se mbeshtetshin akcionin e gjuajtjes me veze, edhe te akteve te tjera te dhunes, sigurishte qe perpos shqetesimit, duhej edhe te reagoja.