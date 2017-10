Mijëra vëzhgues për zgjedhjet e 22 tetorit

Ngjashëm si edhe në proceset paraprake, edhe zgjedhjet e 22 tetorit do të vëzhgohen nga një numër i konsiderueshme i vëzhguesve vendorë dhe ndërkombëtarë.

Organizata të shumta vendore dhe ndërkombëtare kanë paralajmëruar se do të vëzhgojnë nga afër procesin e zgjedhjeve lokale.

Përfaqësues të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve thanë se me shumë se 33 mijë vëzhgues do ta përcjellin procesin zgjedhor.

Zëdhënësit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Valmir Elezi, tha për Radion Evropa e Lirë se KQZ-ja tashmë ka përgatitur plane që procesi i zgjedhjeve të mos ketë probleme.

“Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka akredituar rreth 33 mijë e 200 vëzhgues, të cilët përfaqësojnë subjektet politike të certifikuara për pjesëmarrje në zgjedhje. Pastaj organizata joqeveritare vendore, institucione ndërkombëtare, pastaj organizata joqeveritare vendore, përfaqësi diplomatike të akredituar në Republikën e Kosovës si dhe media vendore dhe ndërkombëtare. Për KQZ-në vëzhgimi i procesit zgjedhor është thelbësor, pasi kjo do të ndikonte në rritjen e besueshmërisë së qytetarëve dhe akterëve të tjerë në procesin zgjedhor”, tha Elezi.

Vëzhgimin e zgjedhjeve të lokale të 22 tetorit, do ta bëjnë edhe organizata vendore, koalicioni i organizatave joqeveritare, “Demokracia në Veprim”.

Ismet Kryeziu, drejtor i Instituti Demokratik të Kosovës, tha për Radion Evropa e Lirë se në këto zgjedhje, nga ana e koalicioni të organizatave joqeveritare do të jenë të angazhuar mbi 2 mijë e 500 vëzhgues.

“Do të kemi mbi 2 mijë e 500 vëzhgues të angazhuar gjatë ditës në terren. Demokracia në Veprim do të ketë angazhuar në secilin vend votim të Kosovës vëzhgues. Normalisht që do të ketë ekipe mobile, rreth 100 vëzhgues që do të jenë të përfshirë në terren dhe do të kemi rreth 200 vullnetarë që do të jenë në qendrën e thirrjes në Prishtinë”, tha Kryeziu.

Kryeziu nuk parash ndonjë problem në ditën e zgjedhjeve, pasi sipas tij Kosovë tash e sa kohë ka qenë shembull në rajon për organizimin e mirë të zgjedhjeve.

“Kosova ka avancuar në procese zgjedhore dhe mendoj se ka shkuar drejt standardeve demokratike. Deri tani nuk ka ndonjë indikacion se mund të ketë ndonjë zhvillim të padëshiruar”, tha Kryeziu.

Zyrtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve thanë po ashtu se roli i Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian (OSBE), do jetë në i kufizuar dhe vetëm në ndihmën teknike në komunat veriore ku do të organizohen zgjedhjet lokale.

“Misioni i OSBE-së do të ketë një rol të kufizuar dhe atë vetëm në ditën e zgjedhjeve sikurse edhe në zgjedhjet e 11 qershorit, kryesisht në ndihmë teknike në 4 komunat e Republikës së Kosovës në veriun e vendit”, tha Valmir Elezi.

Autoritetet e rendit në Kosovë thonë se i kanë bërë përgatitjet e duhura për organizimin e zgjedhjeve lokale që do të mbahen të dielën më 22 tetor, në mënyrë që siguria në vend të jetë në nivel të lartë.

“Krijimi i një klime të qetë dhe të sigurt për të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës si dhe mbajtja e rendit, qetësisë dhe sigurisë publike në vend para, gjatë dhe pas procesit të zgjedhjeve, është primare për Policinë e Kosovës”, ka thënë Drejtori i Përgjithshme të Policisë së Kosovës, Shpend Maxhuni në një takim lidhur me angazhimin e Policisë në implementimin e planit policor për “Zgjedhjet lokale 2017”.

Më 22 tetor do të mbahen zgjedhjet lokale në 38 komunat e Kosovës. Në këtë proces zgjedhor do të zgjidhen kryetarët e rinj të komunave dhe këshilltarët nëpër asambletë komunale.

Në këto zgjedhje marrin pjesë 91 subjekte politike, prej tyre 1 koalicion, 35 parti politike, 30 iniciativa qytetare dhe 25 kandidatë të pavarur (qoftë për kryetarë komune apo për këshilltarë në kuvendet komunale).