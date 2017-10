Mihajloviq: Vitin e ardhshëm nis autostrada Nish-Prishtinë, kemi nevojë për porte

Ministrja e Ndërtimtarisë, Transportit dhe Infrastrukturës Zorana Mihajoviç tha se ndërtimi i seksionit të parë të autostradës Niš-Merdare-Prishtinë, nga Nishi në Ploçnik, do të fillojë vitin e ardhshëm sipas planit të Qeverisë së Serbisë dhe Bankës Evropiane të Investimeve (EIB), raporton Kosova.info.

Zëvendëskryeministrja e Qeverisë së Serbisë, e cila u takua me drejtorin e Zyrës së Bankës Evropiane të Investimeve për Ballkanin Perëndimor, tha se autostrada e paqes, e cila është 77 km e gjatë, do të kalojë nëpër Serbi, domethënë përmes qarkut të Toplicës dhe Nishit.

“Unë besoj se këtë herë, ku do të investohen 212 milionë euro, mund të sjellë vetëm vende të reja pune dhe investime shtesë për rreth gjysmë milioni njerëz që jetojnë në këto rrethe”, tha Mihajloviç.

Ajo shtoi se është në proces përfundimi i projektit paraprak të financuar nga Fondi i Ballkanit Perëndimor si dhe ka përfunduar plani hapësinor që do të diskutohet në seancën e qeverisë së shpejti.

“Nga nëntori do të fillojmë me procesin e shpronësimit për pjesën e Niš-Ploçnik, dhe pres që vitin e ardhshëm do të shohim punëtorët për ndërtimin e kësaj pjese të autostradës”, tha Mihajloviç.

E pyetur nga gazetarët nëse ka përparësi më të rëndësishme në infrastrukturën e transportit dhe konstatimi se autostrada Nish-Merdare-Prishtinë është më e rëndësishme për shqiptarët e Kosovës sesa për qytetarët e Serbisë, Ministrja u përgjigj se “përveç Korridorit 10, Serbia do të dalë në det përmes kësaj autostrade”.

“Kjo nuk është autostradë për shqiptarët e Kosovës, por për të gjithë rajonin. Serbia nuk ka det dhe ka nevojë për porte, dhe ne do të dalim në portet shqiptare. Ne jemi i vetmi vend në rajon që kufizohet me tetë kufij, interesi ynë është që të lidhemi sa më shumë me secilin vend. Serbia është një vend i vogël, por transit dhe ka nevojë të përdorë më mirë pozicionin e saj”, tha Mihajlovic.

Sipas saj, ndërtimi i autostradës Nish-Merdare-Prishtinë është e levërdishme. “Sot në Kosovë jetojnë më pak se gjashtë përqind e serbëve, le të përpiqemi t’i mbajmë ata dhe një nga mënyrat është kjo”, tha Mihajloviç. /KI/