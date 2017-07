Michael Phelps humbi garën ndaj peshkaqenit të bardhë

Michael Phelps ka garuar kundër peshkaqenit, mirëpo gara ishte ndaj versioneve virtuale të peshkaqenëve, duke u bazuar në shkallën e tyre të notit në gara të ndara.

Kur fansat e notarit dëgjuan se ai do të garonte ndaj një peshkaqeni dhe e gjitha do të transmetohej në televizion, ishin të entuziazmuar, mirëpo rezultati nuk ishte ai që ata kishin pritur.

Shumëkush mendoi se fituesi i 28 Medaljeve Olimpike do të hynte në një kafaz noti dhe do të garonte me peshkaqenë të vërtetë, ndërsa ajo që ndodhi i ka zhgënjyer shumë.

Sido që të jetë, notari i pensionuar ishte përgatitur mirë për garën me anë të një ‘monofini’ dhe veshjeve speciale të notit dhe dha maksimumin.

Në garën prej 50 metrash, ai doli fitues ndaj një peshkaqeni ‘gome’ njohur me emrin Carcharhinus melanopterus, ndërsa humbi kundrejt peshkaqenit ‘kokëçekani’.

Në garën kryesore kundër peshkaqenit të bardhë, Phelps humbi duke mbetur prapa për dy sekonda.