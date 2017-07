Michael Phelps deshi të garonte me peshkaqenin pa kafaz mbrojtës (Video)

Më në fund, Michael Phelps do të garojë me një peshkaqen gjatë “Shark Week” që do të transmetohet në Discovery Channel (rreth orës 2:00 të mëngjesit të të hënës me orën tonë).

Gjatë përgatitjeve për garën e madhe, sportisti i pensionuar ka qëndruar në bregdetin jugafrikan për t’u mësuar që t’i përshtatet temperaturës së oqeanit, ku ka pasur rastin ta shohë nga afër peshkaqenin, i cili është përpjekur ta sulmojë.

Mirëpo, duke qenë në një kafaz, fituesi i 28 Medaljeve Olimpike i ka shpëtuar ndonjë rreziku eventual që i është kanosur.

Mirëpo, ditë më parë, gjatë pjesëmarrjes në emisionin The Tonight Showtë Jimmy Fallon, ai ka thënë se fillimisht kishte dashur të garonte me peshkaqenin pa një kafaz mbrojtës.

“I thash gruas time se doja ta bëja pa kafaz, ndërsa ajo më tha: ‘Por, ne kemi një familje…’”, ka deklaruar Phelps, i cili ka vendosur të mos rrezikojë dhe të jetë i mbrojtur në garën me peshkaqenin e bardhë.

Njëherësh, ai ka treguar se në të kaluarën ka notuar shumë afër një peshkaqeni kokëçekani jashtë një kafazi.

Peshkaqeni kokëçekani

Në pyetjen e nikoqirit se çfarë mund t’i bësh një peshkaqeni nëse të sulmon, 32-vjeçari është shprehur se ‘çekani’ në kokën e një peshkaqeni të tillë është shumë i gjerë dhe goja është nën të, prandaj mund ta kapësh për ‘çekani’ dhe ta kthesh në një drejtim tjetër.