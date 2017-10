Meteor apo satelit? Objekti që i futi të gjithë në mendime (Video)

Një objekt i çuditshëm është shfaqur në mes të natës në Dubai, duke i lënë të gjithë pa fjalë. Dukej si dritë e bardhë që lëvizte në qiell me një shpejtësi marramendëse.

Pamjet kanë vënë në dyshime njerëzit duke menduar se mund të jetë meteor ose satelit. Nuk është gjetur akoma një përgjigje e tillë, gjithashtu nuk ka shkaktuar asnjë dëm për njerëzit.

Ka patur raste që e kanë quajtur yll të magjishëm dhe e kanë pëlqyer këtë objekt që lëvizte i lirë në qiell të hapur.

#Meteorite or satellite? Watch a MASSIVE object break up in the night sky over #Dubai pic.twitter.com/rHQGDjnDey

— RT (@RT_com) October 18, 2017