Meta – Ramës: Je tamahqar, i rëndove avionët me drogë dhe t’u rrëzuan

Në fjalën e tij në mitingun e mbylljes se fushatës në Durrës, presidenti i zgjedhur Ilir Meta lëshoi akuza të forta ndaj kryeministrit Edi Rama.

Pjesë nga fjalimi i Metes

Në këto zgjedhje nuk ka garë me humbësit dhe frikacakët që dridhen nga vota e lirë. Nuk ka garë as me tomin dhe as me xherrin. Në 25 qershor ka vetëm një garë midis LSI së Tiranës, Durrësit Fierit e Lezhës. Sot mund t’iu garantojë me siguri se LSI është forcë e parë në Tiranë, Durrës por edhe Fier. Nuk mund të flasim për Gjirokastrës ku tomi dhe xherri kërkuan të lënë pa votuar një komunitet të tërë. LSI do shpëtojë nga zhgënjimi më i thellë që përjetoi për 4 vite. Nuk do ketë më fjalë zhgënjim në fjalorin e gjuhës shqipe, por do ketë mavi.

Mavi do të thotë mashtrim manipulim dhe pabesi. Dhe nga Durrësi e kanë provuar mjaft mirë, mavi do të thotë që të japësh shefin e posteve dhe të jesh i nënshtruar dhe të tregosh dhunë e arrogancë ndaj njerëzve të thjeshtë. 300 mijë shqiptarë u larguan në 4 vite. 200 mijë të tjerë kanë plotësuar lotarinë amerikane dhe kanadeze, por janë mbi 700 të tjerë që kanë vendosur ti thonë po me LSI në krye.

Edhe tre ditë për të parë dritë për Shoqërinë dhe demokracinë. Me autobusët e administratës kreu i mavisë është i pashpresë. Do ta pësojë shumë rëndë zxe në 94 kur ai miku bëri një referendum për ti marrë të gjithë pushtete për vete. 25 qershorit do të tregojë se Ilir Meta ka vetëm një votë, atë të shqiptarëve.

Durrësi dhe gjithë Shqipërisë është ngritur në këmbë sepse taksat tuaja nuk mund të shkojnë për rrush, kumbulla palma e fasada. Ato do të shpenzohen për të hapur vende të reja pune. Taksat e larta të rilindjes shkatërruan mbi 20 mijë biznese. Pse nuk e di gjithë Durrësit se kush i fik skanerët e portit për të kaluar droga lirshëm në Itali? Kjo ishte mavia e krimit korrupsionit dhe kapjes së shtetit. Iku koha kur Shqipëria qeverisej me tuta dhe batuta.