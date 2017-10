Mësohet koha kur do të formohet Ekipi i Uniteit dhe rifillimi i dialogut

Ishte pikërisht presidenti i vendit, Hashim Thaçi i cili kohë më parë ka bërë paralajmërimin e formimit të një Grupi të Unitetit për bisedimet me palën serbe në Bruksel.

Por ky propozim i presidentit Thaçi nuk ishte pritur mirë nga njohës të çështjeve politike si dhe nga opozita.

Sipas presidencës, dialogu me Serbinë është futur në fazën përfundimtare dhe se ky është një zhvillim i mirë dhe i domosdoshëm për perspektivën euro-atlantike të Kosovës.

“Tani të gjitha palët e përfshira e kanë të qartë se dialogu për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Serbisë është futur në fazën e vet përfundimtare. Ky është një zhvillim i mirë dhe i domosdoshëm për perspektiven euro-atlantike të Kosovës dhe paqen e stabilitetin rajonal”, ka thënë për Indeksonline, Bekim Çollaku, Shefi i stafit të Presidentit Hashim Thaçi.

Madje, sipas tij, ishte pikërisht rëndësia e kësaj faze ajo që e bëri presidentin e Kosovës, Hashim Thaçi që të kërkojë themelimin e Grupit të Unitetit.

“Pikërisht duke pasur në mendje rëndësinë e kësaj faze, presidenti i Republikës së Kosovës, Hashim Thaçi ka kërkuar themelimin e Grupit të Unitetit i cili duhet të përbëhet nga elita politike dhe shoqëria civile kosovare. Kjo nënkupton se partitë e pozitës dhe opozitës dhe të gjitha ata që duan të ndihmojnë Kosovën në këtë proces dhe fazë përfundimtare, duhet të jenë të përshirë”, ka thënë Çollaku.

E një ndër pyetjet kryesore që janë bërë lidhur me themelimin e këtij Ekipi të Unitetit është pikërisht edhe koha e themelimit dhe fillimit të funksionimit.

Sipas Çollakut koha kur do të bëhet themelimi i këtij Ekipi është pas përfundimit të zgjedhjeve lokale.

“Ekipi i Unitetit do të themelohet menjëherë pas përfundimit të zgjedhjeve lokale sepse presidenti nuk ka dashur të interferoj me një temë kaq të rëndësishme deri sa nuk përmbyllet procesi zgjedhor. Kjo është bërë duke marrë në konsideratë qëndrimet e ndryshme të partive politike për dialogun. Mirëpo një gjë është e sigurt, në tema të interesit nacional, të gjithë duhet të përfshihen. E dialogu me Serbinë imponon një gjë të tillë, gjithashtu”, ka shtuar Çollaku.

Gjithashtu, Çollaku është pyetur lidhur me deklaratën e përfaqësues së lartë të BE-së, Federica Mogherini e cila ditë më parë ka theksuar se koha kur pritet të rifillojë dialogu Kosovë-Serbi është pikërisht fundi i këtij viti apo muaji dhjetor.

“Përfaqësuesja e Lartë e BE-së për Politike të Jashtme dhe të Sigurisë, Frederica Mogherini e cila është edhe ndërmjetëse në këtë proces, me plotë të drejtë ka deklaruar se ky proces pritet te intensifikohet në muajt në vijim. Kjo pritet të ndodhë saktësisht sepse kjo është dinamika për të cilën jemi pajtuar në takimet paraprake të mbajtura në nivel të presidentëve të dy shteteve. Në ndërkohë, ne jemi duke punuar dhe ndërtuar platformën tone e cila pastaj do të mbështetet edhe nga Grupi i Unitetit”, ka thënë Çollaku.

Ndërkohë Çollaku ka theksuar se përfundimi i zgjedhjeve lokale në Kosovë, do të hap një fazë shumë më dinamike për fazën përfundimtare të dialogut, për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet dy shteteve, Kosovë dhe Serbi.