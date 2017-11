Mësohet arsyeja e pezullimit të sekretarit të Ministrisë së Diasporës (Dokument)

Ministri i Diasporës dhe Investimeve Strategjike, Dardan Gashi, ka pezulluar nga detyra sekretarin e kësaj ministrie Osman Shahinin. Në vendimin që e ka siguruar lajmi.net Gashi ka konstatuar se Shahini pezullohet nga kjo pozitë për shkak të “paaftësisë profesionale dhe keqadministrimit”.

“Për shkak të paaftësisë profesionale dhe keqadministrimit, që kanë rezultuar me shkelje sistematike të neneve 5, 51, 52, 55 , 61, 64, 65 të Ligjit Nr. 03/L-149 për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës, z.Osman Shahini pezullohet nga pozita e sekretarit të Përgjithshëm të Ministrisë së Diasporës. Të gjitha dëshmitë lidhur me shkeljet e pohuara do t’i parashtrohen Komisionit Disiplinor”, thuhet në vendim që e ka lajmi.net.

Gashi ka njoftuar edhe shefin e tij, kryeministrin Ramush Haradinajn, për këtë vendim. Gashi ia sqaron Haradinaj arsyet e pezullimit dhe ka kërkuar inicimin e Komisionit Disiplinor për shqyrtimin e këtij rasti. Shahini në vitin 2013 kishte qenë kanddiat për kryetar të Shtimës nga Lëvizja për Bashkim, parti kjo që kishte udhëhequr me Ministrinë e Diasporës në qeverinë Mustafa.Lajmi.net edhe dje ka raportuar për këtë rast, dhe ka provuar të flas me të pezulluarin Shahini për arsyet e pezullimit, por ka qenë i paqasshëm.