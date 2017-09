Mësohen tre kandidatët finalistë të FIFA-s për çmimin lojtari i vitit 2017 (Foto/Video)

FIFA ka publikuar listën prej tre kandidatëve finalistë për të fituar çmimin lojtari i vitit 2017.

Ceremonia e FIFA-s për ndarjen e çmimeve kryesore pritet të mbahet në Londër më 23 tetor të këtij viti.

Në listë janë ylli i Real Madridit, Cristiano Ronaldo, ai i Barcelonës, Lionel Messi dhe ai i Paris Saint-Germain, Neymar.

Your 3⃣ candidates for #TheBest FIFA Men's Award 2017 💪#CristianoRonaldo #LionelMessi#Neymar

Who will be crowned #TheBest? 👑 pic.twitter.com/ju17TJ0JDA

— FIFA.com (@FIFAcom) September 22, 2017