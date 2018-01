Mësimdhënësit deklarohen “për ose kundër” grevave në arsim

Këshilli Drejtues i Sindikatës së Arsimit, ka marrë vendim që të shpërndajë formularë nëpër të gjitha shkollat e vendit dhe institucionet e tjera arsimore, me kërkesë që mësimdhënësit të shprehin pakënaqësitë e tyre lidhur me ngritjen e pagave prej vetëm 4 për qind.

Drejtues të Sindikatës thonë së deri në fillim të gjysmëvjetorit të dytë presin përgjigjen e formularëve, për të vazhduar me veprimet sindikale.

Kryetari i Sindikatës së Bashkuar të Arsimit, Rrahman Jasharaj, bëri të ditur për Radio Kosovën, se Këshilli Drejtues i kësaj Sindikate ka marrë vendim që të shpërndahen formularët nëpër shkolla, me anë të të cilëve kërkohet nga mësimdhënësit të deklarohen lidhur me pakënaqësitë e tyre për pagat dhe çështje të tjera.

“Mësimdhënësit dhe anëtarët e SBAShK-ut, të deklarohen se cilin autorizim do t’ia japin kryesisë kur është fjala te pagat, që e kemi kundërshtuar rritjen prej 4 për qind dhe çështje të tjera. Do t’na kthehen formularët dhe varësisht nga deklarimet e mësimdhënësve ashtu edhe do të veprojmë. Pra, ka mbetur i hapur çdo version”, deklaroi ai.

Sindikata e Arsimit, kërkon që ngritja 4 për qind e pagave të jetë e bazuar në vlerën e pagës së Kryeministrit. Jasharaj tha se nëse kërkesat e tyre nuk do të realizohen përmes dialogut që ka filluar, atëherë do të ndërmerren veprimet e tjera sindikale.

Këshilli Drejtues i Sindikatës së Arsimit, do të ndërmarrë veprimet sindikale në koordinim me BSPK-në, duke mos përjashtuar edhe grevën e përgjithshme.