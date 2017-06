Mesazhet e “koduara” të ambasadorëve për Kosovën

Ambasadat e shteteve më të fuqishme në botë, që gjenden edhe në Prishtinë edhe këtë herë nuk i kanë kursyer kërkesat e rekomandimet për formimin e qeverisë. Ata kanë bërë thirrje që Kosova ta formojë një qeveri me shumicë stabile në parlament e cila do të merrej me problemet themelore siç janë zhvillimi ekonomik, korrupsioni, sundimi i ligjit, integrimi evropian e stabiliteti rajonal.

Përfaqësuesit e shteteve të Kuintit theksojnë se vonesat në formimin nuk janë në interes të Kosovës. Por, si e shpjegojnë njohësit e çështjeve një kërkesë të tillë, respektivisht çka nënkuptohet me një qeveri stabile.

Analisti Dimal Basha nuk pret një qeveri me shumicë stabile duke marrë parasysh numrat, procesit, dhe rivaliteteve që kemi. “E para, është e pamundur një qeveri me PAN dhe LDK-në. E dyta, kemi procesin e mandatarit ku Presidenti do t’i jep rastin z. Haradinaj, i cili do ta ketë thuajse të pamundur formimin e një qeverie gjithëpërfshirëse. Dhe këtu mbetemi me opsionin e vetëm, ku Presidenti ka mundësi t’i ofroj LV mundësinë që të merr kryeministrinë nëse hyn në bashkëpunim me PDK-në dhe disa parti tjera të vogla shqiptare, që do të ishte pothuajse gati mundësia e vetme për një qeveri stabile dhe pa influencë nga Lista Serbe”, thotë Basha për Gazeta e Re.

Sipas politologes Valmire Sylejmani, një koalicion stabil është një koalicion që nuk do të jetë i varur nga vota e minoriteteve, e që sipas saj, nënkupton bashkimin e dy prej koalicioneve parazgjedhore i cili do të kishte votat e nevojshme për t’i çuar çështjet përpara ani pse nga ky pozicion duket shumë vështirë i arritshëm.

“Çfarëdo qeverie që është e varur prej Listës Serbe është e dëmshme për Kosovën, prandaj liderët e partive shqiptare duhet të jenë të përgjegjshëm në këtë drejtim. Kosova ka nevojë për një qeveri të qëndrueshme që merr vendime të guximshme në mënyrë që të marr udhë zhvillimi ekonomik dhe të vazhdojnë proceset integruese në BE. Lista Serbe është dorë e zgjatur e Serbisë për të sabotuar shtetin e Kosovës, prandaj liderët politikë në Kosovë nuk duhet të lejojnë një gjë të tillë. Inatet duhet t’i zhvendosin me ata që e sabotojnë Kosovën dhe jo ndërmjet vete”, thotë Sylejmani.

Sipas njohësit të çështjeve politike në vend Hidajet Ahmeti, thirrja e ambasadave të huaja në Kosovë është një thirrje e sinqertë, serioze dhe në interes qytetar e shtetëror. “Me qeveri stabile kanë nënkuptuar qeveri e cila nuk formohet me shumicën e thjeshtë, duke aloduar me jetëgjatësinë e qeverisë duke u bazuar në numra shumicës absolute. Kosova nuk e ka luksin të bëjë eksperimente duke bërë qeveri me shumicën e thjeshtë, pasi që gjitha kostot janë në kurriz të qytetarëve të lodhur nga ky mjerim socio-ekonomik. Kosovës i duhet një qeveri stabile të mbështetura në shumicën absolute të numrave të deputeteve, e jo një qeveri e dobët e cila nuk mund të ketë jetëgjatësi e stabilitet”, shprehet Ahmeti.

Edhe opinionisti Faton Mehmeti është i bindur se ambasadat e huaja në vend janë përfaqësuese të vijës zyrtare të shteteve të tyre, të cilët dëshirojnë stabilitet në Kosovë pasi janë garantuesit e stabilitetit përmes agjendave të BE-së. Edhe ky thotë se një qeveri stabile nënkupton mospërfshirjen e Listës Serbe në pushtet.

“Ndërkombëtarët dëshirojnë një shumicë stabile, që nënkupton se të ketë numër të madh të votave në parlament që e mbështetin qeverinë e ardhshme, jo vetëm nga serbët por edhe nga partitë shqiptare. E vlerësoj thirrjen e ndërkombëtarëve si të qëlluar dhe mjaft pragmatiste, si dhe qenësore për stabilitet dhe çuarjen përpara të proceseve të rëndësishme nga qeveria e ardhshme”, thotë Mehmeti duke shtuar se kjo thirrje më tepër i adresohet LDK-së që të hyjë në koalicion me PAN-in.

Kujtojmë se jo rrallë herë kërkesat e ambasadorëve të huaj janë marrë parasysh nga politikanët në Kosovë, duke qenë se komuniteti ndërkombëtar ka shtrirje të madhe në Kosovë.