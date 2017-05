Merkel dëshiron bashkëpunim të ngushtë me Macron

Kancelarja gjermane, Angela Merkel, ka thënë sot se dëshiron bashkëpunim të ngushtë me presidentin e zgjedhur të Francës, Emmanuel Macron, duke shtuar se dy vendet e tyre do të bëjnë çdo gjë që të formësojnë politikën evropiane.

“Ne do të bëjmë çdo gjë, jo vetëm për të ndihmuar Francën por edhe për të formësuar rrugën evropiane së bashku me Francën”, ka thënë Merkel në qytetin Aachen, që gjendet në kufi me Belgjikën.

Macron do të takohet të hënën në Berlin me Merkelin, vetëm një ditë pasi të bëj betimin si president. Biseda pritet që të fokusohet në rëndësinë e marrëdhënieve mes dy vendeve dhe për rifillimin e projektit evropian.