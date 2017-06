Merkatoja/ Blerjet e lojtarëve nga Kukësi përpara sfidës së Champions

Skuadrat e Superligës Shqiptare të Futbollit deri më tani nuk kanë zhvilluar ndonjë merkato të madhe, të paktën ashtu siç pritej. Në krahasim me vitet e kaluara ka shumë pak lojtarë të afruar dhe merkato në dalje është ajo më aktivja. Skuadrat që do të luajnë në Kupat e Europës deri më tani nuk kanë zhvilluar ndonjë merkato me afrimin e emrave të mëdhenj. Kampionët e Shqipërisë, Kukësi ka afruar ditën e sotme (djeshme) dy lojtarët e parë. Bëhet fjalë për qendërmbrojtësin Rustem Hoxha, i cili sezonin e kaluar ka luajtur për skuadrën e Teutës dhe mesfushorin Hair Zeqiri i cili sezonin e kaluar u aktivizua në radhët e skuadrës së Flamurtarit.

Të dy lojtarët janë të gatshëm për skuadrën në ndeshjen e parë të turit të dytë të Ligës së Europës ndaj moldavëve të Sherif Tiraspolit. Mesfushori Hair Zeqiri shprehet shumë i lumtur për kalimin në radhët e kampionëve të Shqipërisë dhe shprehet se kërkon që skuadra të bëjë një paraqitje dinjitoze në Kupat e Europës dhe të konfirmohet si kampione e kampionatit vendas. “Jam shumë i lumtur që kam firmosur me Kukësin.

Kam arritur marrëveshjen dhe e kam pranuar me kënaqësi këtë mundësi që mu ofrua. Përfaqësimi i skuadrës verilindore është një nder për mua dhe jam shumë i kënaqur që arrita të bashkëpunoj sërish me kampionët e vendit. Kam ardhur me qëllime të mirë përcaktuara. Përfaqësimi dinjitoz në Champions League, por edhe ruajtja e titullit kampion. I premtoj tifozëve kuksianë që do të jap maksimumin tim. Jam i kënaqur nga ky rikthim i imi pas sezonit 2014-2015”, shprehet mesfushori Hair Zeqiri. Afrimi tjetër i mbrojtësit Rustem Hoxha ka theksuar se ndihet i privilegjuar që do të jetë pjesë e veri-lindorëve. Ai premton se do të japë më të mirën e tij për të arritur objektivat e skuadrës.

“Jam shumë i lumtur që kam arritur marrëveshjen me skuadrën e Kukësit. Falënderoj të gjithë personat që më ndihmuan të transferohem në këtë klub dhe besoj se do të jap më të mirën për ekipin tim të ri. Jam i sigurt se do të arrijmë suksese të tjera dhe mendoj se do të shkojmë lart edhe në Champions League. Një përshëndetje edhe për tifozët kuksianë dhe i them se do të bëj maksimumin për Kukësin”, shprehet Rustem Hoxha. Skuadra e Flamurtarit duket se e ka marrë shumë vrullshëm merkaton e kësaj vere pasi ka afruar dhe lojtarin e pestë në skuadër. Bëhet fjalë për mesfushorin elbasanas Emiljano Musta. Lojtari ka firmosur një kontratë një vjeçare me opsion rinovimi për një tjetër. Ai thekson se ka bërë lëvizjen më të mirë të karrierës dhe arsyeja pse zgjodhi këtë skuadër ishte trajneri Shpëtim Duro.

“Shpresoj që gjithçka të shkojë mbarë për mua dhe për Flamurtarin. Vendosa të vij në Vlorë, sepse më bindi trajneri Shpëtim Duro dhe projekti, që kanë drejtuesit e Flamurtarit për këtë sezon. E shoh si një projekt shumë të mirë dhe shpresoj që Flamurtari të jetë aty ku duhet, ku e ka vendin ky emër dhe kjo fanellë e rëndë në futbollin shqiptar”, shprehet mesfushori. Ai vazhdon më tej duke theksuar se skuadra do të rikthehet në majat e futbollit shqiptar. “Në aspektin personal, dua të jap gjithmonë maksimumin në fushë për skuadrën. Me Flamurtarin kam besim se do të arrijmë objektiva të rëndësishëm. Them se Flamurtari do të jetë në vendin që meriton, në majat e futbollit shqiptar”, thekson Emiljano Musta. /shekulli/