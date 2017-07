Merkato europiane, Milani afron Contin, Man Utd synon Fabinhon

Andrea Konti është lojtari më i ri Milanit. Gjithçka është e mbyllur përfundimisht me gjetjen e akordit financiar mes kuqezinjve dhe Atalantës. Klubi bergamask do të përfitoj 24 milionë plus kartonin e 20 vjeçarit Matteo Pesina i cili edicionin e shkuar ishte i huazuar tek Komo. Tashmë pritet që sot Konti të kryejë testet fizike dhe më pas do të zhvillojë vizitat mjekësore ditën e premte, një proçes që zakonisht është rutinë dhe shoqërohet me firmën mbi kontratë, ndërkohë duket se është bllokuar disi çështja “Donnaruma”. Portieri ende nuk e ka rinovuar kontraten me Milanin dhe për këtë arsye përgjegjësi teknik i klubit kuq e zi Massimiliano Mirabelli i ka lënë në dispozicion 48 orët e ardhshme për të firmosur zgjatjen e marrëveshjes aktuale e cila skadon vitin e ardhshëm. 18 vjecarit i është ofruar një kontratë 5 vjecare, me një pagë prej 6 milion eurosh në sezon.

Arsenali është vendosur në gjurmët e Juan Cuadrado. Londinezët pasi realizuan transferimin më të shtrejtë në historin e klubit , duke siguruar sulmuesin francez të Lyon Alexandre Lacazzete për 46 mln euro tashmë synojnë shërbimet e anësorit kolumbian që edicionin e fundit u aktivizua tek Juventusi. Ditët e fundit drejtuesit e “topçinjve” kanë trokitur në zyrat e kampionëve të Italisë duke u servirur një shumë prej 25 mln euro. Një gjë është e sigurt Arsenal këtë sezon ka si synim të triumfojë në Premier League pas 13 vitesh.

Manchester United ka nisur rrugën drejt përforcimeve. Fabinho i Monaco është tanimë në radarët e klubit anglez. Pasi bëri një super sezon me 53 ndeshje të luajtura duke dhuruar 10 assist dhe duke shënuar 3 gola duke qenë një nga pikat kyç për skuadrën e tij ka bërë që drejtuesit klubit nga “Old Trafford” të përgatisin rreth 50 mln euro. Për 23 vjecarin Jose Mourinho pas një sezoni me luhatje, por duke fituar Europa Lague dhe siguruar një vend në Champions League për sezonin e ardhshëm e sheh brazilianin si një përforcim të denjë . Nëse ky transferim do kryhet mbetet për tu par nëse Fabinho do luaj në pozicionin natyral si mbrojtës i djathtë apo në pozicionin e tij ku u aktivizua sezonin e fundit si mesfushor.

Pas eksperiencave jo të mira me skuadrat e Chelsea dhe Milan duket se rikthimi në skuadrën ku u rrit i ka bërë mirë “El Ninjos “. Pasi ka luajtur 80 ndeshje dhe shënuar 22 gola Torres duket se ka gjetur gjuhën e përbashkët me drejtuesit e Atleticos duke rinovuar kontratën edhe për një vit deri në qershorin e ardhshëm. Drejtuesit shprehen se ndjehen të lumtur për arritjen e marrëveshjes ndërkohë që mjaft i kënaqur është shfaqur edhe vetë sulmuesi i rritur pikërisht në fidanishtet e rojiblancove.