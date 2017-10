Mënyrat e duhura se si të depiloni pjesë të ndryshme të trupit

Jo secila pjesë e trupit duhet të depilohet me teknikë të njëjtë. Përkundrazi, për secilën pjesë duhet të aplikohet teknika e përshtatshme, raporton Kosova.info.

Shihni më poshtë disa rekomandime për pjesë të ndryshme të trupit:

Bikini

Nuk rekomandohet depilimi me rrënjë përmes metodave aspak të këndshme, siç është depilimi me dyllë. Mënyra më e mirë është përmes prerjes së qimeve me brisk. Duket që prerja e qimeve me brisk apo makinë prerëse do të ndikoj në reduktimin e qimeve si dhe do të luftoj fenomenin e rritjes së qimeve nën lëkurë.

Sqetullat

Njëjtë si në rastin më lartë, edhe në këtë pjesë është mirë të përdoret brisku, pasi që lëkura është mjaft e ndjeshme. Dermatologët rekomandojnë që kjo zonë të hidratohet mirë para dhe pas depilimit.

Këmbët

Këmbët janë zonë e cila është më pak e ndjeshme duke qenë që janë vazhdimisht të ekspozuara ndaj diellit dhe lëkura është më pak e ndjeshme. Është në dorën tuaj të vendosni se çka ju përshtatet më shumë. Ajo çka ka rëndësi është vetëm që qimet të pastrohen dhe të hiqen në drejtimin e rritjes së tyre. /KI/