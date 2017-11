Mënyra se si puthni tregon shumë për marrëdhënien tuaj

Si e putheni partneri tuaj tregon shumë se sa e fortë është marrëdhënia juaj.

Puthja është një nga format më intime të shprehjes së ndjenjave tuaja ndaj partnerit tuaj dhe kjo varet tërësisht nga kimia që ju ndani me njëri-tjetrin. Puthja, siç e dimë, nuk mund të jetë e detyruar pasi qëllimi pas një puthje është shpallur qartë sapo të puthësh dikë. Mënyra se si puthesh nga partneri yt, pra, zbulon shumë për marrëdhënien tënde dhe fuqinë e lidhjes që ndan me ta, transmeton lajmi.net.

# 1 Kiss Butterfly

Puthja flutur është ajo ku çifti nuk puth njëri-tjetrin, por bashkon fytyrat e tyre në mënyrë që sytë e tyre të jenë aq afër sa mund të arrijnë. Puthja nuk përfshin aspak buzët dhe shprehja është më shumë përmes prekjes sensuale të qepallave që fluturojnë.

Ky lloj puthje vërehet përgjithësisht tek dashuria e re. Çifti, në këtë rast, është i ri dhe ata ende janë duke u përpjekur të ndihen të kënaqur me prekjen e njëri-tjetrit. Eksitim i kontaktit të parë të ngushtë dhe eksplorimi i nivelit të rehatisë është ajo që e shtyn këtë puthje dhe risi është ajo që i sjell ata aq afër.

# 2 Peck

Çështja është një prekje e lehtë e buzëve dhe mund të konsiderohet si një mënyrë për të testuar ujërat. Kjo ndodh shpejt dhe sytë janë përgjithësisht të mbyllura për shembullin që ndodh. Besohet se një puthje zbulon nëse dikush duhet të ndjekë marrëdhënien apo jo dhe një gjë e keqe është si një shkëndijë që mund të ndezë zjarrin.

Në një marrëdhënie afatgjatë, një gjykim zakonisht nënkupton një kontroll të shpejtë të disponimeve të njëri-tjetrit. Një përshëndetje ose përshpejtim i shpejtë arrihet gjithashtu me anë të çekiçit dhe nëse nuk është një marrëdhënie e re atëherë një çikë është si një kontrollim për të parë se ç’farë ndjen tjetër personi tjetër.

# 3 Kiss Angel

Puthja e engjëllit përfshin një prekje të lehtë të buzëve në qepallat e partnerit tuaj. Ashtu si kur partneri juaj është duke fjetur dhe ju ndjeni urrejtjen e madhe që në një farë mënyre të mbrojnë ato, atëherë ju i puthni me lehtësi në qepallat.

Ky puthje zbulon një ndjenjë të mbrojtjes ndaj partnerit tuaj dhe zbulon se komoditeti dhe siguria e partnerit tuaj është përparësia juaj kryesore. Ashtu si një engjëll që ju shikon, atëherë puthja e engjëllit ka për qëllim të fut një ndjenjë sigurie në partnerin tuaj që thotë, pa marrë parasysh çfarë, po ju mbroj.

# 4 Puthje në ball

Një puthje në ballë, si ajo mbi qepallat, shënon një ndjenjë mbrojtjeje ndaj partnerit tuaj. Besohet se një puthje në ballë ndjehet si një puthje për shpirtin dhe duke bërë këtë ju tregoni kujdesin tuaj të vërtetë për partnerin tuaj.

Puthja në ballë tregon një ndjenjë të mrekullueshme mirëkuptimi dhe një nivel komfortesh që është krijuar përmes kohës dhe përpjekjes. Është gjithashtu shenjë e dashurisë së pakushtëzuar si ajo që një prind i jep fëmijëve të tyre. Lidhja, pra, e reflektuar në këtë puthje nuk është vetëm e fortë, por pothuajse e pathyeshme.

# 5 Puthje e butë

Një furçë e lehtë në buzë dhe momenti i gjatë i pritjes është ajo për të cilën bëhet fjalë për këtë puthje. Puthja nuk ka të bëjë me ushtrimin e vetvetes ose marrjen e diçkaje nga ana tjetër, por rreth përmbajtjes dhe një ndërtimi drejt diçkaje më të madhe.

Puthja ka për qëllim të ngasësh dhe të presësh që do të thotë se çifti i ka gjetur tashmë nivelet e tyre të ngushëllimit me njëri-tjetrin dhe tani janë më shumë se të dashuruar të rinj. Kënaqësia e vonuar dhe tensioni që ndërton me të tregon një lidhje sensuale që del nga pranimi i plotë i njëri-tjetrit, i mirë, i keq dhe i shëmtuar.

# 6 Puthje e lezetshëm

Nuk ka asnjë rimë apo ritëm për këtë puthje dhe nuk ka asnjë tregim se ku mund të çojë. Kjo është vetëm një shprehje animalistic e dëshirës dhe një shprehje e energjisë së pastër seksuale. Nuk është e ndaluar se si puthja mund të kuptohet.

Ky lloj puthjeje mund të zbulojë dy gjëra. Dikush mund të jetë një shfaqje e pastër e dëshirës e cila nuk kërkon përmbajtje dhe nuk është tjetër veçse epsh i pastër kur ju dëshironi të merrni disa. Ose mund të tregojë se niveli i rehatisë së marrëdhënies suaj është pjekur deri në masën që nuk ndiheni më të përmbajtur për të fshehur ndjenjat tuaja të brendshme dhe mund të ndani edhe më shumë dëshirat tuaja primare, pa frikë apo dyshim, por me kënaqësi të pastër.

# 7 Puthje franceze

Puthja franceze përfshin përdorimin e gjuhëve dhe një shtojcë të thellë të gojës që vijnë së bashku si të bashkuar për t’u bërë një. Gjuhët shkojnë në një makinë eksplorimi dhe mund të zgjasë mjaft kohë. Puthja franceze, pra, pasqyron fazën në një marrëdhënie ku ende po eksploroni personalitetet e njëri-tjetrit dhe po afroheni më afër me kalimin e kohës. Ajo pasqyron një dëshirë për të kuptuar njëri-tjetrin në një nivel më të thellë dhe kur ju gjeni veten me asgjë për të thënë dhe ende me shumë për të dini, ju përfundojnë frëngjisht duke puthur njëri-tjetrin.

# 8 Puthje kafshim

Puthja e ngathët është si shkëndija, e vogël dhe e shpërndarë në copa me kalimin e kohës, por ndërtimi drejt diçkaje fenomenale. Një pickim i vogël në buzë për të thënë se po kërkoni diçka të furishme dhe se një zjarr duhet të digjet.Puthja e ngathët është një portë për një natë të pasionuar dhe vjen me shpresën se gjërat mund të marrin pak më të ashpër se zakonisht. Mund të ndodhë në fazën më të apasionuar të marrëdhënies tënde, ku thjesht nuk mund të fitoni mjaft nga njëri-tjetri ose në një kohë kur kërkoni të ndani romancën tuaj dhe të keni gjëra të çmendura në mendjen tuaj.

# 9 Puthje me sy të mbyllur

Puthja e gojës mbyllet tregon mungesë rehati ose besim, pasi vetëm buzët vijnë në kontakt pa shkëmbyer lagështi. Gjuhët nuk lëvizin dhe goja mbetet e mbyllur fort, duke reflektuar paksa mungesën e vullnetit për t’u hapur. Kjo mund të ndodhë në fillim të marrëdhënies tuaj kur jeni akoma në fazën e ndërtimit të besimit dhe akoma jeni duke e zbuluar veten plotësisht ose mund të ndodhë në një marrëdhënie afatgjatë kur komunikimi të ketë rënë dhe ju keni mbyllur veten me partnerin tuaj ashtu siç i keni mbyllur buzët e tua.

# 10 Puthje në qafë

Puthja me një sy është me të vërtetë dhe me të vërtetë për dashurinë e vërtetë. Kjo është më shumë për të ndarë një shprehje së bashku në vend që të ushtroni mendimet tuaja në partnerin tuaj. Ajo tregon përmbajtje, si dhe gatishmërinë e cila mund të jetë një përvojë vërtet magjike.

Kissing njëri-tjetrin, një buzë në një kohë, në çdo fazë të marrëdhënies tuaj tregon gatishmërinë për të njohur partnerin edhe më shumë dhe ende me ngushëllimin e faktit se ju jeni tashmë në sync me mendimin e njëri-tjetrit. Ka të bëjë me dashurinë dhe ndjenjat e vërteta dhe gjithçka që është menduar për një puthje. /Kosova.info/