Menduh Thaçi futet në Qeveri

Kryetari i PDSh-së, Mendu Thaçi para pak minutash ka mbërritur në selinë e qeverisë dhe po zhvillon në këto momente një takim kokë më kokë me kryeministrin e vendit, Zoran Zaev, njofton Alsat-M.

Nuk janë të qarta motivet e vizitës së Thaçit në këtë takim kokë më kokë më kryeministrin por me shumë gjasa do të flitet për një mbështetje që mund t’i japë kjo parti qeverisë aktuale edhe pse kjo parti numëron vetëm dy deputet në Kuvend. Por me këtë mazhorancë të brishtë, prej 62 deputetësh, Zaevit do t’i ishin komod edhe 2 deputetë më shumë për të pasur një mazhorancë më të qëndrueshëm dhe solide.