Menaxheri i Ledrit e quan ‘presidencë’ kompaninë e tij të muzikës (Video)

Ledri Vula publikon të premten projektin e ri me yllin e ri të hip hopit, Butën.

Dyshja pritet të vijnë me një këngë mjaft të fuqishme të hip hopit, e cila pritet të jetë një nga shumë goditjet e Ledrit.

Edhe pse ai shijon suksesin e “Pablo”, “Krejt Shokt e Mi”, “Nona” dhe “U Harrum”, Ledri po lanson projektin e pestë të tij dhe ka zgjedhur talentin e ri, Buta, i cili në mesin e të rinjve është shumë i dashur.

“Mbi Re” titullohet projekti i ri i dyshes dhe pritshmëritë e menaxherit të tyre janë të larta.

Në promon e videoklipit që ai e ka publikuar në Instagram, Faton Shoshi, i cili është edhe menaxher i Era Istrefit, e vlerëson lart projektin kurse kompaninë e tij, Nesër Music, e quan presidencë.

“Për kulturë të muzikës dhe shkollim nga presidenca e muzikës, Nesër Music”, ka potencuar Fatoni në postimin e tij në Instagram.

Shoshi së fundmi në Prishtinë është parë me koreografin e Beyonces, i cili do të punojë nga afër me Erën, kurse ia siguroi së fundmi këngëtares shqiptare super bashkëpunimin me French Montanan, reperin më në formë të momentit.

Klipi i tyre lansohet më 25 gusht dhe është i dedikuar për tregun amerikan, aty ku Era pritet të depërtojë me bashkëpunime të ndryshme të cilat pritet të vijnë në muajt në vazhdim.