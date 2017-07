“Memaliaj me 1 orë ujë në ditë, rrezikohet epidemi e rëndë”

Ish-kryeministri Sali Berisha, ka hedhur akuza ndaj kryetarit të Bashkisë së Memaliajt Tërmet Peçi, për mungesën e ujit të pijshëm në qytet.

Duke iu referuar mesazhit të një qytetari, Berisha thotë se Memaliajn e kërcënon një epidemi e rëndë për shkak të kushteve higjienike të këqija, pasi në çezmat e banorëve të Memaliajt ka ujë vetëm 1 orë në ditë.

Gjendje katastrofe per uje te pishem ne Memaliaj!

Termeti ndeshkon qytetin me vetem 1 ore uje ne 24 ore!

Te dashur miq, qytetin e Memaliaj e kercenon realisht nje epidemi e rende per shkak te kushteve higjenike shume te keqija qe ka krijuar nderpreja pothuaj e plote e ujit te pijshem nga Termeti i Edi Rames. Nuk ka dyshim qe thatesira a ndikuar shume ne burimet e ujesjellesit te Tepelenes, por shkak me kryesor eshte keqmenaxhimi i tij dhe qendrimi i papergjegjshem i Termetit te Partise, qe e ka mendjen jo tek furnizimi me uje i qytetareve por arave te kanabisit.

I bej thirrje prokurorise te nise hetimin menjehere per te nxjerre shkaqet dhe pergjegjesit e vertet te situates tejet kercenuese per shendetin qe kalojne banoret e qytetit Memaliaj.

Lexoni pershkrimin e gjendjes nga qytetari dixhital! sb

“Do ju lutesha shum te vinit ne memaliaj per nje investigim sepse ka ndodh nje skandal midis memaliajt dhe tepelenes ujin memaliaj q

e merr .nga tepelena dhe ka dy muaji nuk e lejon me 24 ore por vetem 1 ore ne dit isha dje ne nje lokal te taverna serena ne memaliaj porosis nje kriko tha nuk kam sepse skam uji te laj gotat ok mora nje birr te mbyllur dhe shkova pas pak ne tualet aty ishte nje er dhe nje pisllek pa fund bleva uji qe lava duart sepse nuk kishte as per duart jo me ti hidhje banjes jeplmi qytet qe rrethohemi nga uji dhe esht skandal ne 2017 mos te kesh kushtin e par jetik ujin beni dicka se po na marrin shpirtin kta matrapazet termet peci dhe arben kacorri”.