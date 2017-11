Mekuli: Syla, lavatriçe e PDK-së

Analisti Gezim Mekuli ka goditur ashpër opinionistin në KLAN Kosova Valon Syla i cili dite me pare i cilësoi mërgimtarët si lëvizje mitologjike.

Mekuli e quajti Sylen lavatriçe të PDK në një postim në facebook.

“Fuck off, Valon A Syla!

Mërgimtarët në lëvizje mitoligjike për të shpëtuar Kosovën dhe shqiptarët nga fashizmi serb.

Sot, lavatriqja e PDK-së dhe “gazetari” i RTK-së, Valon A Syla, ofendon 900. 000 shqiptarë.

Ky është kazani i ndryshkur i medias shqipe. Ky njeri, me shokë shumë, ka helmuar, ka manipuluar dhe ka përfaqësuar opinionin publik.

Kjo gazetari, e ky fashizëm gazetaresk, ka mbeshtetur krimin, atë kulturor e ekonomik, Është ky kokëderr pilitik që ka krjuar pasuri duke mbeshtetur prostitucionin politik dhe mafian e pushtetit!

Vinë çetnikët serbë, nga Shumadia e nga Kraleva me autobusë, me traktorë e me bicikleta, per te votuar ne Kosovë, e Valon A Syla heshtë!

Fuck off, Valon A Syla!

Në shqipen tonë: Qiju!

Jashtëqitja dhe mbeturina e shekullit XIX, Ti. Fashisti dhe idiot politik, Ti!”, ka shkruar Mekuli.