Mekalister: E mbështesim anëtarësimin e Kosovës në UNESCO dhe Interpol

Dejvid Mekalister , raportuesi i Parlamentit Evropian për Serbi në një intervistë për mediet serbe thotë se në Bruksel mjaft shumë e vlerësojnë iniciativën e presidentit serb Aleksandër Vucic për fillimin e dialogut të brendshëm për Kosovë. “Po, e përshëndesë nismën e presidentit Vucic për fillimin e dialogut vendor në këtë cështje. Përmirësimin e dukshëm dhe I qëndrueshëm I raporteve me Prishtinën, është parakusht I rëndësishëm në kornizat e negociatave të anëtarësimit të Serbisë në BE. Andaj, qasja konstruktive e Serbisë në këtë aspect është mjaft I vlerësuar në Bruksel. Shpresoj që ai process gradualisht do të sjellë deri te normalizimi I raporteve në mes Serbisë dhe Kosovës, që do të kenë dobi njerëzit e të dyja shteteve dhe sjellë paqen dhe stabilitetin mnë rajon”, tha ai. Në vijim Malakastar mbështet anëtarësimin e Kosovës në organizatat sic është UNESCO dhe Interpol. “Vendlindja ime, Gjermania është një nga 23 anëtarët e BE që kanë njohur Kosovën si shtet I pavarur derisa pesë të tjera ende jo. Njohja e sovranitetit të shtetit është vendim eksluziv e cdo vendi, por e kuptoj që për Kosovën është e një rëndësie të madhe, të fitojë mbështetjen në rrugën e integrimeve në organizata ndërkombëtare. /KI/

Related