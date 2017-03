Mehmeti: Së bashku për ta ndihmuar ndryshimin e politikave qeverisëse lokale në Obiliq

Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, dr. Isa Mustafa, ka mbajtur një fjalim ku i përshëndeti të pranishmit të shumtë në Obiliq, me rastin e këtij përvjetori të 27-të të kësaj Dege.

Duke i falënderuar të pranishmit në Obiliq, ai kujtoi që nga filet e saj para 27-vjetësh këtu dhe para 27-vjetësh me Presidentin Ibrahim Rugova, si kryetar i parë i LDK-së dhe si president i parë i vendit dhe me gjithë të arriturat që ne i kemi në kohën e presidentit Rugova që kryesisht ndërlidhen me liri, pavarësi dhe demokraci, ndërlidhet me shtetformimin e Kosovës, ndërlidhen me figurën e madhe kombëtare por para së gjithash shtetërore, sepse Rugova ia vuri gurethemilin këtij shteti, po ashtu ne e respektojmë punën e gjithë atyre që pasuan programin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, vlerësojmë edhe kohën kur shpallëm Pavarësinë, kur e kishim Presidentin Fatmir Sejdiu nga Lidhja Demokratike e Kosovës edhe kohën kur ministrat dhe qeveritarët tanë dhanë një kontribut të rëndësishëm qeverisjen e këtij vendi” kështu u shpreh Kryetari Mustafa para qytetarëve të Obiliqit.

Të pranishmëve iu drejtua edhe Kryetari i Degës së LDK-së në Obliq z. Memhet Krasniqi, i cili bëri thirrje për bashkim të njerëzve të vullnetit të mirë për ta ndihmuar ndryshimin e politikave qeverisëse lokale në Obiliq. /KI/