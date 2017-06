Mediu falënderon të gjithë, asnjë fjalë për Bashën: Duhet reflektim

Përmes një mesazhi të gjatë në faqen e tij në “Facebook”, kreu i PR-së Fatmir Mediu ka numëruar falënderime me radhë për votuesit e Vorës e Kavajës, për kryebashkiakun e Vorës, për ish-deputetin Besnik Mustafaj dhe për bashkëpunëtoret e ngushtë të tij republikanë për çdo votë të PD-së. Por në mesazhin e tij nuk ka thënë asnjë fjalë për kreun e Partisë Demokratike, Lulzim Basha.

“Kemi nevoje për një reflektim të thellë të gjithsecilit. Dashuria për njerëzit dhe jo e kundërta, bashkimi dhe jo ndarja është rruga që e djathta do di të rikthehet fort, duke vlerësuar çdo vlerë e kontribut te se saj, te djeshëm te sotëm dhe te ardhëm”, shprehet Mediu.

Mesazhi i Mediut

Te dashur miq

Dua te falenderoj te gjithe votuesit e Vores qe edhe njehere dolen fitimtare perballe gjithe makines shtetrore, blerjes masive te votes.

Edhe njehere demokratet e Domjes, Vores, Berxullit, Prezes njerezit e thjeshte qe duan lirine dhe dinjitetin e tyre, treguan se jane ata qe vendosin me vote, te ardhmen nuk e vendos paraja dhe krimi por vota e tyre.

Falemderime per cdo votues te thjeshte strukturat e PD dhe PR, por vecanerisht kryetarit te Bashkise Vore Fiqiri Ismaili njeri i drejte, punetore dhe fitimtare i perhershem

Po ashtu dua te falenderoj gjithe votuesit e qarkut Tirane.

Kavaja tregoj se eshte Kavaja e demokracise dhe se Isa(Taku) Sakja do jete kryetar.

Falenderim te gjithe njerezve te mi te gjakut ne Kavaje dhe Rrogozhine per mbeshtetjen e tyre.

Dua te falenderoj gjithe Republikanet te cilet punuan per cdo vote per Partine Demokratike.

Kam bindjen se shpirtin e te Djathtes nuk mund ta thyej kush pavaresisht disfates.

Dua te falenderoj Blendin nje nga kandidatet e jashtezakonshem.

Dashamir Tahirin qe dhe pse padrejtesisht e sakrifikuan tregoj se i perket komunitetit Cam dhe te djathtes,

Falenderoj kandiidatet e tjere te mrekullueshem Flamurin, Ahmetin, Gencin Dorin, Gencin, Hysenin, Fisnikun, Cimin, Besnikun, Bardhin e shume te tjere.

Miqte e mi Besnik Mustafaj dhe te palodhurin Jemin Gjana.

Falenderoj cdo anetar dhe drejtues te PD qe pata fatin te punoj.

Njerezit e mire, Pellumbin, Sybiun, Ramazanin, Kamberin, Demi, Vehbiu, Mondi, Erzeni, Astriti, Hebibi, Kujtimi, Xhemali, Fatmiren Ambren e jashtezakonshme, Ymeri, Ardiani, Abedini, Hajdari, Durimi Shkelqimi, Fred Avdiu, Denisi, Besimi Dashi e shume e shume te tjere mijera miq te vjeter e te rinj

Kam bindjen se per te ndertuar kerkon shpirt dhe ide, kerkon kontributin e gjithsejcilit.

Kemi nevoje per nje reflektim te thelle te gjithsejcilit. Dashuria per njerezit dhe jo e kunderta, bashkimi dhe jo ndarja eshte rruga qe e djathta do di te rikthehet forte, duke vleresuar cdo vlere e kontribut te se saj, te djeshem te sotem dhe te ardhem.

Me shume dashuri vleresim dhe respekt

Miku juaj

Fatmir Mediu