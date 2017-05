Mediat serbe: Haradinaj ose Pacolli, kryeministër i ri i Kosovës

Me rënien e qeverisë së Kosovës, për një kohë do të ngelin të pashqyrtuara detyrimet përreth demarkacionit me Malin e Zi, si dhe marrëveshjet e arritura në Bruksel lidhur me formimin e Asociacionit të komunave me shumicë serbe, gjykata speciale, etj.

Të gjitha këto çështje mbeten në tavolinën e qeverisë së ardhshme. Sipas rrethanave të tanishme, në krye të qeverisë mund të vijë Ramush Haradinaj, por edhe Behxhet Pacolli, duke pasur parasysh marrëdhëniet e tij me Rusinë, njoftojnë mediat serbe.

Tutje, në mediat serbe bëhet fjalë për ecurinë e seancës së Kuvendit të Kosovës lidhur me votimin e mocionit për mosbesimin ndaj Qeverisë së Kosovës, transmeton RTK.

“Mirëpo thyerje e madhe pritet të ndodhë mes krahut të Hashim Thaçit dhe të Ramush Haradinajt, të cilët janë më të ortit në Kosovë, por që tani për tani më në epërsi qëndron Haradinaj, meqë kohëve të fundit ka qenë i burgosur për shkak të përndjekjes së tij nga Serbia dhe, me lirimin e tij, ai në Kosovë u prit si hero”, thuhet në mediat serbe.