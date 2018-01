Mediat izraelite: Kosova do të votonte pro Izraelit për Jerusalemin

Gjatë ditës së sotme mediat izraelite janë marrë me deklaratat e Presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi, i cili para pak ditëve tha se nëse Kosova do të kishte mundësi votimi në Kombet e Bashkuara, do të votonte pro vendimit të Trumpit për njohjen e Jerusalemit si kryeqytet të Izraelit.

Tutje në këtë shkrim përmendet edhe qëndrimi Pro-Amerikan i Kosovës, si dhe ndihma e ofruar nga ShBA-të gjatë luftës së 1999-tës në Kosovë.