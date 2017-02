Medaljet e “Tokio 2020” me material 100% të ricikluar

Nëse në Lojërat Olimpike “Rio 2016”, medaljet që iu shpërndanë sportistve kishin 40% material të ricikluar, në “Tokio 2020” synohet që ato të jenë 100% të përbëra nga materialet e ricikluara.

Ky është objektivi i komitetit organizator të Olimpiadës japoneze, që synon të përfshijë në prodhimin e medaljeve edhe qytetarët. U është kërkuar qytetarëve që të dhurojnë pajisje elektro-shtëpiake apo materiale të tjera që nuk përdorën, të cilët do të riciklohen dhe më pas përdoren për të prodhuar 5 mijë medaljet që do të varen në qafën e sportistëve olimpikë dhe paraolimpikë. “Kjo do të jetë një Olimpiadë e mbrojtjes së natyrës, ndaj dhe ne do të bëjmë maksimumin që medaljet të jenë 100% të prodhuara me material të ricikluar. Në total duhen 8 tonelata material të ricikluar, nga të cilat 40kg ar, 5 tonelata argjend dhe 3 tonelata bronz për të bërë medaljet olimpike. Ne duam të ndërgjegjësojmë qytetarët ndaj mjedisit që na rrethon”, ka thënë Shinzo Abe, Kryeministri japonez. Ky vendim erdhi pas ultimatimit që Komiteti Olimpik Ndërkombëtar u dërgoi organizatorëve për të ulur kostot e Olimpiadës. Ky proces i riciklimit të metaleve do të kalojë në dy faza.