Me sodë të bukës kundër aciditetit

Kur flasim për ‘ilaçe shtëpiake’, soda bukës është padyshim njëra prej tyre. Thuhet që soda e bukës qetëson dhimbjen e stomakut kur kemi problem me aciditetin, shkruan Kosova.info.

Kategorizohet në grupin e alkalineve dhe ndihmon me neutralizimin e acidit në stomak. Por, duhet të tregoni kujdes kur përdorni sodën e bukës.

Është me rëndësi që këtë produkt të mos e përzini me ilaçe të tjera. Shpesh, aciditeti në stomak shkaktohet nga konsumimi i ilaçeve, siç mund të jenë ato për osteoporozë. Prandaj, mjekët rekomandojnë konsumimin e ilaçeve me një gotë të plotë me ujë, dhe kjo të bëhet para se të hani mëngjesin.

Në qoftë se problemet me acidin në lukth vazhdojnë për më shumë se dy javë, duhet të vizitoni mjekun. /KI/